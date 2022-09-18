Ролики с GTA 6 начали блокировать, а сотрудники Rockstar подавлены

Сегодня в сеть слили ранние билды и часть кода GTA 6. Журналист и инсайдер Джейсон Шрайер подтвердил достоверность утечки. Совсем недавно стало известно, что Take-Two начала блокировать на YouTube видео с игровым процессом тайтла, который растаскали пользователи видеохостинга. Таким образом, издатель частично подтверждает подлинность слива.

Инсайдер под ником Michael добавил, что из-за утечки сотрудники Rockstar Games в подавленном состоянии и потрясены. По его словам, они ждут понедельника, чтобы узнать реакцию боссов Take-Two и понять, как они планируют действовать.

Сегодня утром я говорил с несколькими источниками в Rockstar Games, и все они в ужасе. Опустошены. Большинство ждёт понедельника, чтобы узнать, как на утечку отреагирует руководство.

Ролики с ранними геймплейными билдами можно посмотреть в VK. В них показаны протагонисты — мужчина и женщина, а также их анимации, стрельба из различных положений, ограбление магазина, погоня и прогулка по ночному клубу. Есть вероятность, что герои смогут летать на джетпаке. Энтузиасты покопались в слитом коде игры и нашли упоминание реактивного ранца.