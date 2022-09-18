Бета Call of Duty: Modern Warfare 2 стартовала для всех на PS4 и PS5

Начался второй этап тестирования Call of Duty: Modern Warfare 2 — теперь попробовать мультиплеера шутера могут любые владельцы PS4 и PS5, предзаказ больше не требуется.

В российском PS Store бета недоступна, но получить к ней доступ можно из любого другого региона. Надо создать аккаунт другой страны и просто в поиске PS Store вбить «Modern Warfare 2 Beta» — и загрузить нужный клиент. Всё будет работать даже на российском аккаунте.

В бете доступно несколько режимов — «Доминирование», «Командный бой», «Спасение заложника», «Найти и уничтожить» и Knock Out. Однако куда интереснее попробовать саму игру, поскольку Infinity Ward пошла на несколько неожиданных и неоднозначных решений по части геймплея.

Текущий этап продлится ещё 48 часов, до 20:00 мск 20 сентября, после чего будет небольшой перерыв до пятницы:

22–23 сентября — для предзаказавших на Xbox, ПК и для всех на PlayStation.

24–26 сентября — для абсолютно всех игроков на ПК, Xbox и PlayStation.

В пятницу также будет доступно больше контента, включая оружие, режимы и экипировку.

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Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября, а предзаказавшие получат доступ к сюжетной кампании уже 20-го числа. Запуск Warzone 2 же ожидается 16 ноября вместе со стартом первого сезона шутера.