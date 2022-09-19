Вышла пятая серия «Дома дракона»

Сегодня состоялась премьера пятой серии сериала «Дом дракона». Ровно половина первого сезона уже позади. Напомним, шоу уже продлили на второй сезон, так что фанаты могут радоваться.

Посмотреть пятую серию под названием «Мы путь осветим» можно в сервисах Okko, «Амедиатека» и «Кинопоиск». На сайте IMDb у пятого эпизода самая высокая оценка — целых 9,4 из 10, тогда как у остальных серий – на порядок ниже. Такое с выходом свежей серии бывает всегда, а через некоторое время оценка падает.

Когда выйдут оставшиеся серии?

Шестая серия — 26 сентября

Седьмая серия — 3 октября

Восьмая серия — 10 октября

Девятая серия — 17 октября

Десятая серия — 24 октября

Официальной информации про второй сезон сериала еще не было, однако инсайдеры говорят, что в нём сыграют сразу две звезды: Генри Кавилл и Элизабет Олсен.