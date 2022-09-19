В России наблюдаются сбои с App Store и Apple Music

По информации издания iPhones.ru, в России есть массовые проблемы с доступом к App Store и Apple Music. Пользователи несколько минут не могут зайти в сервисы, а в итоге может и вовсе произойти сбой.
Наша личная проверка показала, что проблем с доступом к App Store и Apple Music нет, так что это вряд ли касается абсолютно каждого пользователя. По данным издания, сбой можно устранить повторными попытками зайти в App Store, но даже тогда загрузка может быть длительная.
Вполне вероятно, что это проблемы провайдеров, притом больше всего жалуются на «Ростелеком». Кто-то без проблем пользуется сервисами, а у кого-то есть сбои. Если вы столкнулись с этой неприятностью, то решение есть — используйте VPN либо переключите мобильный интернет на Wi-Fi или наоборот.
Со вторника периодически невозможно подключиться, подтверждаю.
Ни разу не было проблем с App Store.
Ничего не работает, интернет «Ростелеком».
Сама Apple ситуацию никак не прокомментировала.
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