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Пользователи iPhone 14 Pro Max жалуются на ужасающие проблемы с камерой

Пользователи iPhone 14 Pro Max жалуются на ужасающие проблемы с камерой
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16 сентября до покупателей по всему миру начали добираться новенькие iPhone 14. И если с обычной версией массовых жалоб не наблюдается, то с 14 Pro Max произошёл очень неприятный просчёт. При попытке снять видео изображение начинает трястись и мерцать, при этом из камеры начинают исходить странные звуки потрескивания.

О проблеме начали сообщать пользователи YouTube и TikTok — судя по всему, с неполадками камеры столкнулись множество покупателей. Apple пока не комментировала инцидент, однако ошибку наверняка исправят в ближайшем патче. А пока обладатели максимальной версии iPhone 14 вынуждены не использовать камеру, ведь сделать нормальную фотографию или снять видео попросту невозможно.

До России iPhone 14 доберётся ближе к октябрю. Крупные российские ритейлеры уже начали собирать предзаказы.

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