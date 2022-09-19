Пользователи iPhone 14 Pro Max жалуются на ужасающие проблемы с камерой

16 сентября до покупателей по всему миру начали добираться новенькие iPhone 14. И если с обычной версией массовых жалоб не наблюдается, то с 14 Pro Max произошёл очень неприятный просчёт. При попытке снять видео изображение начинает трястись и мерцать, при этом из камеры начинают исходить странные звуки потрескивания.

О проблеме начали сообщать пользователи YouTube и TikTok — судя по всему, с неполадками камеры столкнулись множество покупателей. Apple пока не комментировала инцидент, однако ошибку наверняка исправят в ближайшем патче. А пока обладатели максимальной версии iPhone 14 вынуждены не использовать камеру, ведь сделать нормальную фотографию или снять видео попросту невозможно.

До России iPhone 14 доберётся ближе к октябрю. Крупные российские ритейлеры уже начали собирать предзаказы.