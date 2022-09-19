Авторы Pathfinder отвергли эксклюзивность своих игр в VK Play
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Сегодня в СМИ появилась информация, что «ВКонтакте» делает российский аналог Steam и Epic Games Store. Также сообщили о намерении компании заключать с игровыми студиями договоры по поводу эксклюзивности их проектов на площадке VK Play.
Среди таких студий упоминалась Owlcat Games, разработавшая Pathfinder и Rogue Trader. Как оказалось, команда не собирается заключать договор с «ВКонтакте» или другой площадкой, поскольку хочет, чтобы её игры были на разных платформах.
Новость по теме«ВКонтакте» делает российский аналог Steam и Epic Games Store
Мы стремимся, чтобы наши игры были доступны на разных платформах, соответствовали ожиданиям нашей аудитории и учитывали интересы наших партнёров, владельцев лицензий и правообладателей.
Как минимум одним эксклюзивом VK Play станет шутер Atomic Heart от отечественной студии Mundfish.
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