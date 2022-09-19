По Elden Ring выйдет официальная настольная игра
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Издатель Bandai Namco и Steamforged Games объявили о создании настольной игры по Elden Ring. Ранее аналогичная выходила по Dark Souls, притом тоже от Steamforged Games.
Что будет входить в настолку, неизвестно. В сети пока есть только одно фото фигурки — Маргита, одного из боссов экшена. Собирать средства на настолку будут на Kickstarter, но, когда именно, неясно. Точную дату скажут позже. Ещё известно, что боевая система будет реализована без броска костей.
Соучредитель и креативный директор Steamforged Games Мэт Харт отметил, что для его команды большая честь делать настольную игру по Elden Ring.
Elden Ring — потрясающая, определившая жанр видеоигра, и для нас большая честь представить её для ваших столов. Сказать, что наша команда увлечена игрой, это значит ничего не сказать. Наша миссия всегда заключается в создании аутентичных настольных адаптаций, отражающих суть того, за что фанаты и любят эти игры.
Сама Elden Ring доступна на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.
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