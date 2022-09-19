GTA 5 и League of Legends — самые популярные игры Twitch. На YouTube лидирует Minecraft

Портал StreamElements опубликовал статистику по просмотрам стриминговых сервисов в августе. Безусловным лидером вновь стал Twitch — 1,86 млрд часов. Впечатляющая цифра, однако это всё ещё меньше рекордных 2 млрд часов, которые площадка показала в январе. Что касается YouTube, то здесь Google может похвастаться лишь 305 млн просмотренных часов, однако оба сайта показывают стабильный рост третий месяц подряд.
Самой популярной категорией на Twitch остаётся «Общение» — 259 млн просмотров. Вторую строчку занимает League of Legends — 129 млн, замыкает тройку бессменная GTA 5 — 127 млн. На YouTube ситуация несколько иная: лидером остаётся Minecraft с 21 млн часов, на втором месте Apex Legends с 14 млн часов, замыкает тройку Garena Free Fire — 12 млн часов.
Статистика просмотров на Twitch и YouTube
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