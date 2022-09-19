Вышел эпичный трейлер аниме «Человек-бензопила» к скорой премьере шоу

Телеканал Mappa Channel выпустил второй трейлер аниме «Человек-бензопила» — одного из самых ожидаемых продуктов японской анимации в 2022 году. В ролике можно оценить выдающуюся рисовку и оценить масштабы всего сериала.

События манги «Человек-бензопила» рассказывают про подростка Дэндзи, который в один прекрасный момент получает способность превращать свои конечности в бензопилы. Теперь он вынужден убивать демонов из других миров, чтобы расплатиться с долгами своего покойного отца.

Премьера аниме состоится 11 октября, в первый сезон войдут сразу 12 эпизодов. У каждого из них будет своя музыкальная тема от множества музыкальных групп: ano, Eve, Aimer, Kanaria, syudou, QUEEN BEE, ZUTOMAYO, TK, TOOBOE, Vaundy, PEOPLE 1 и MAXIMUM THE HORMONE.