Вышел эпичный трейлер аниме «Человек-бензопила» к скорой премьере шоу
Поделиться
Телеканал Mappa Channel выпустил второй трейлер аниме «Человек-бензопила» — одного из самых ожидаемых продуктов японской анимации в 2022 году. В ролике можно оценить выдающуюся рисовку и оценить масштабы всего сериала.
События манги «Человек-бензопила» рассказывают про подростка Дэндзи, который в один прекрасный момент получает способность превращать свои конечности в бензопилы. Теперь он вынужден убивать демонов из других миров, чтобы расплатиться с долгами своего покойного отца.
Премьера аниме состоится 11 октября, в первый сезон войдут сразу 12 эпизодов. У каждого из них будет своя музыкальная тема от множества музыкальных групп: ano, Eve, Aimer, Kanaria, syudou, QUEEN BEE, ZUTOMAYO, TK, TOOBOE, Vaundy, PEOPLE 1 и MAXIMUM THE HORMONE.
Комментарии
- 19 сентября 2022
-
15:14
-
15:06
-
14:43
-
14:23
-
14:18
-
14:10
-
13:46
-
13:36
-
13:15
-
13:13
-
13:11
-
12:39
-
12:22
-
11:38
-
11:14
-
10:16
-
09:54
-
09:26
-
01:17
- 18 сентября 2022
-
23:48
-
20:15
-
20:10
-
19:50
-
18:59
-
18:17
-
17:32
-
17:09
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
14:52
-
14:10
-
13:34
-
12:33
-
01:30
Партнерский контент