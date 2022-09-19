Чарли Кокс хочет, чтобы в сериале про Сорвиголову уделили больше времени жизни адвоката

В конце июля Marvel анонсировала сериал «Сорвиголова: Рождённый заново» и заявила, что он будет состоять из 18 эпизодов. Это в полтора раза больше, чем в когда-то выходившем шоу на Netflix, где было 13 серий. И даже тогда многие фанаты жаловались на то, что середина каждого сезона сильно провисает, и авторам стоило бы уменьшить хронометраж.

Исполнитель роли Сорвиголовы Чарли Кокс недавно заявил, что 18 эпизодов — отличная возможность показать жизнь Мэтта Мёрдока в деталях. Ведь у персонажа целая адвокатская практика, поэтому его будни состоят не только из ночных похождений в костюме.

У нас будет 18 эпизодов, и я до сих пор не могу поверить в это. Мы снимем даже больше, чем раньше, хотя раньше нам показалось, что мы и так делаем много.



Надеюсь, что такое количество эпизодов позволит нам провести больше времени с Мэттом Мёрдоком в роли адвоката. У нас по-прежнему остаётся ночное похождение супергероя, но приземлённый взгляд на жизнь адвоката также может быть интересен зрителю.

Премьера «Сорвиголовы: Рождённый заново» состоится весной 2024 года.