Продажи ремейка The Last of Us продолжают падать

Аналитическая фирма GfK опубликовала данные по продажам видеоигр на территории Великобритании за прошлую неделю — с 11 по 17 сентября. Как всегда, учитывались лишь физические копии.

Лидером чарта вновь стала Splatoon 3 — эксклюзив для Nintendo Switch. При этом продажи экшена упали на 60% по сравнению с прошлой неделей. Вторую строчку удерживает Horizon Forbidden West. Замыкает тройку Mario Kart 8 Deluxe.

Тем временем продажи ремейк The Last of Us, стартовавшие в начале сентября, продолжают стремительное падение. Шедевр Naughty Dog очутился сразу на десятом месте, уступив даже GTA 5, которой на днях исполнилось 9 лет. Других важных изменений в чарте нет.

Британский чарт продаж с 11 по 17 сентября: