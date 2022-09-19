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Продажи ремейка The Last of Us продолжают падать

Продажи ремейка The Last of Us продолжают падать
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Аналитическая фирма GfK опубликовала данные по продажам видеоигр на территории Великобритании за прошлую неделю — с 11 по 17 сентября. Как всегда, учитывались лишь физические копии.

Лидером чарта вновь стала Splatoon 3 — эксклюзив для Nintendo Switch. При этом продажи экшена упали на 60% по сравнению с прошлой неделей. Вторую строчку удерживает Horizon Forbidden West. Замыкает тройку Mario Kart 8 Deluxe.

Тем временем продажи ремейк The Last of Us, стартовавшие в начале сентября, продолжают стремительное падение. Шедевр Naughty Dog очутился сразу на десятом месте, уступив даже GTA 5, которой на днях исполнилось 9 лет. Других важных изменений в чарте нет.

Британский чарт продаж с 11 по 17 сентября:

  1. Splatoon 3
  2. Horizon Forbidden West
  3. Mario Kart 8 Deluxe
  4. Nintendo Switch Sports
  5. Minecraft
  6. NBA 2K23
  7. Animal Crossing: New Horizons
  8. Pokemon Legends: Arceus
  9. GTA 5
  10. The Last of Us: Part 1
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