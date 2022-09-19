Фанаты представили, как будет выглядеть Assassin's Creed Red в Японии

Энтузиасты с канала TeaserPlay продолжают штамповать ролики на Unreal Engine 5. В этот раз они представили, как бы выглядела Assassin's Creed Codename Red — одна из будущих частей серии, действие которой развернётся в феодальной Японии.
В этот раз авторы заморочились чуть сильнее обычно, показав не только привычные азиатские пейзажи, но и полёты за орла, а также различные времена суток. Как и всегда, Unreal Engine 5 поражает своим реалистичным освещением и детализацией. К сожалению, Codename Red будет работать на внутреннем движке Ubisoft, поэтому наслаждаться пейзажами Японии мы будем в несколько другом виде.
Что касается самой игры, то выйдет она не раньше 2024 года, а за разработку отвечает студия из Квебека, выпустившая ранее «Одиссею». Так что фанаты уже готовятся провести очередные 150 часов в мире Креда Убийц.
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