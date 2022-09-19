Автор лучших квестов в Cyberpunk 2077 поблагодарил игроков «за второй шанс»

После выхода патча 1.6 и аниме Cyberpunk: Edgerunners, скандальная Cyberpunk 2077 резко набрала обороты в Steam. Всего за какую-то неделю онлайн игры вырос с 20 тыс. до 85 тыс. Судя по всему, многие пользователи решили дать игре второй шанс, за что их уже поблагодарил квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско.
Огромное спасибо за второй шанс, чумбы
Помимо подросшего онлайна Cyberpunk 2077 недавно заняла вторую строчку в недельном чарте Steam, уступив лишь портативному ПК Steam Deck. Судя по всему, для игры действительно настала новая эра — сразу после того, как авторы исправили множество багов и оптимизировали проект в том числе на PS4 и Xbox One.
В 2023 году выйдет единственное дополнение для Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty. Помимо него CD Projekt RED также займётся и новыми частями серии.
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