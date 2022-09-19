Одна из лучших команд мира Astralis вылетела с ESL Pro League S16 после группового этапа

По итогам всех матчей группы С на турнире ESL Pro League Season 16 определились ещё три участника стадии плей-офф — в следующий раунд прошли европейская MOUZ, американская Complexity и Heroic из Дании.

Занявшая первое место MOUZ начнёт матчи на вылет с четвертьфинала, два других призёра группы С стартуют раундом раньше. Неожиданно в плей-офф не смогла пробиться звёздная пятёрка Astralis, которая выиграла лишь две серии из пяти.

С 21 по 25 сентября на EPL S16 пройдут матчи последней группы — за три места в плей-офф поведут борьбу российский состав Cloud9, американская Team Liquid, Movistar Riders из Испании и другие команды.

ESL Pro League Season 16 по CS:GO проходит в эти дни на Мальте. Призовой фонд турнира составляет $ 835 тыс.