Создатели Genshin Impact показали 18 минут своей новой игры — Zenless Zone Zero

Создатели Genshin Impact из студии HoYoverse показали сразу 18 минут геймплея Zenless Zone Zero — условно-бесплатного ролевого экшена. В ролике можно увидеть характерные черты японских ролевых экшенов: от общения с жителями города до молниеносных боёв с монстрами.

События Zenless Zone Zero развернутся в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, пережившем глобальный катаклизм, в результате которого в мир проникли монстры из других миров.

Главным героем выступит Прокси — наёмник, исследующий большой открытый мир и добывающий ценные ресурсы, выполняя задания и сражаясь с противниками.



У Zenless Zone Zero пока нет даты релиза. Проект создаётся для ПК и мобильных платформ, а позже заглянет и на консоли. Судя по всему, выход игры состоится не раньше 2023 года.