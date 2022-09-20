Взломанные Rockstar и Uber сотрудничают с ФБР и госслужбой США

Вчера выяснилось, что за утечкой GTA 6 и взломом Rockstar может стоять 16-летний хакер, бывший член группировки Lapsus$. Также стало известно, что он причастен и к взлому Uber.

Обе компании решили объединиться и сотрудничать с ФБР и Министерством юстиции США. Соответствующее обращение опубликовал новостной отдел Uber.

В минувшие выходные появились сообщения о том, что этот же парень взломал разработчиков видеоигр Rockstar Games. Мы находимся в тесной связи с ФБР и Министерством юстиции США по этому вопросу.

Сама Rockstar, кстати, уже отреагировала на слив GTA 6. Компания сожалеет, что геймеры познакомились с проектом именно таким образом, однако никаких планов команда менять не собирается — разработка продолжится в обычном режиме.