Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Взломанные Rockstar и Uber сотрудничают с ФБР и госслужбой США

Взломанные Rockstar и Uber сотрудничают с ФБР и госслужбой США
Комментарии

Вчера выяснилось, что за утечкой GTA 6 и взломом Rockstar может стоять 16-летний хакер, бывший член группировки Lapsus$. Также стало известно, что он причастен и к взлому Uber.

Обе компании решили объединиться и сотрудничать с ФБР и Министерством юстиции США. Соответствующее обращение опубликовал новостной отдел Uber.

В минувшие выходные появились сообщения о том, что этот же парень взломал разработчиков видеоигр Rockstar Games. Мы находимся в тесной связи с ФБР и Министерством юстиции США по этому вопросу.
Слив GTA 6 — ещё одна громкая неудача Rockstar. Последствия могут быть катастрофическими Слив GTA 6 — ещё одна громкая неудача Rockstar. Последствия могут быть катастрофическими

Сама Rockstar, кстати, уже отреагировала на слив GTA 6. Компания сожалеет, что геймеры познакомились с проектом именно таким образом, однако никаких планов команда менять не собирается — разработка продолжится в обычном режиме.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022