Авторы A Plague Tale: Requiem показали применение алхимических зелий

Focus Entertainment и Asobo Studio опубликовали свежий ролик A Plague Tale: Requiem, в котором рассказали про алхимию, важную часть игрового процесса экшена.

Как и в первой части, Амиция сможет изготавливать различные зелья, которые помогут бороться как с людьми, так и с крысами. В экшене будут уже знакомое зелье Ignifer, поджигающее поверхности, Odoris, притягивающее крыс в одно место, а также и новые рецепты, вроде зелья Tar. Оно создаёт большую область с огнём.

Сюжет Requiem развернётся после событий первой части. Игрокам предстоит окунуться в новое приключение Амиции и её брата Гуго, а также столкнуться с ещё большей опасностью.

A Plague Tale: Requiem выйдет 18 октября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch (через облако).