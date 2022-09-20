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Авторы A Plague Tale: Requiem показали применение алхимических зелий

Авторы A Plague Tale: Requiem показали применение алхимических зелий
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Focus Entertainment и Asobo Studio опубликовали свежий ролик A Plague Tale: Requiem, в котором рассказали про алхимию, важную часть игрового процесса экшена.

Как и в первой части, Амиция сможет изготавливать различные зелья, которые помогут бороться как с людьми, так и с крысами. В экшене будут уже знакомое зелье Ignifer, поджигающее поверхности, Odoris, притягивающее крыс в одно место, а также и новые рецепты, вроде зелья Tar. Оно создаёт большую область с огнём.

Сюжет Requiem развернётся после событий первой части. Игрокам предстоит окунуться в новое приключение Амиции и её брата Гуго, а также столкнуться с ещё большей опасностью.

A Plague Tale: Requiem выйдет 18 октября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch (через облако).

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