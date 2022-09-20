Бывший глава PlayStation устроился в китайскую Tencent
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У китайского гиганта Tencent пополнение. Теперь в компании работает бывший босс PlayStation Studios и бывший глава американского подразделения Sony Computer Entertainment Шон Лейден.
Об этом он сообщил на своей странице в сервисе LinkedIn. В Tencent Лейден будет стратегическим советником. Ему предстоит работать с командами и помогать сотрудникам в областях, в которых он сам разбирается.
Я рад сообщить, что недавно присоединился к Tencent в качестве стратегического консультанта. В этой должности я буду консультировать, помогать и поддерживать команду Tencent по мере того, как они работают в той сфере, в которой я разбираюсь. Мы переживаем эпохальный момент в области игр и интерактивных развлечений. Я очень рад продолжить это путешествие открытий и благодарю Tencent за предоставленную возможность.
Лейден покинул кресло босса PlayStation в 2019 году, а в самой Sony он работал с 1987-го.
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