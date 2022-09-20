Источник: по Bloodborne сейчас не делают вообще ничего
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Фанаты Bloodborne, кажется, одни из самых отчаянных в игровой индустрии. Проект вышел ещё в 2015 году и получил очень хорошие отзывы от геймеров и критиков. Экшен считают одним из лучших эксклюзивов Sony, но вот сама компания и FromSoftware, похоже, не спешат даже обновить игру для PS5.
Недавно инсайдер и журналист Джефф Грабб рассказал, что в данный момент по Bloodborne не делают вообще ничего, у FromSoftware просто нет времени заниматься экшеном, поскольку все силы студии брошены на поддержку Elden Ring.
В данный момент по Bloodborne ничего нет. Я думаю, потому что FromSoftware слишком занята Elden Ring. Sony могла бы отдать игру кому-нибудь ещё, но, как я понимаю, у неё слишком сложный код, в котором не разобраться без разработчиков.
Грабб не исключил, что когда-нибудь к Bloodborne всё же вернутся, но это вряд ли произойдёт в ближайшее время. А пока во всём мире будут плакать миллионы фанатов экшена.
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