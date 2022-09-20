Apple исправит катастрофические проблемы с камерой на iPhone 14 Pro Max
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Вчера в СМИ появились сообщения о проблемах, с которыми столкнулись владельцы iPhone 14 Pro Max. При попытке снять видео изображение начинает трястись и мерцать, при этом сопровождается это жутковатыми звуками потрескивания.
В сети уже есть множество видео с демонстрацией этой проблемы, одно из них можно посмотреть ниже. К радости пользователей, Apple знает о проблеме и решит её на следующей неделе выпуском программного обеспечения.
Об этом компания рассказала в письме изданию The Verge. Апдейт должен исправить тряску изображения и неприятные жужжащие звуки, исходящие от камеры.
iPhone 14 уже поступил в продажу, однако в России новый смартфон Apple появится только в октябре у российских ритейлеров.
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