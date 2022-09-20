Astralis выступит на RMR к мэйджору по CS:GO с заменой — k0nfig сломал лодыжку

Датский клуб Astralis сообщил о том, что будет вынужден использовать замену на предстоящем RMR-турнире к чемпионату мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO.

Основной рифлер звёздного коллектива Кристиан k0nfig Винеке получил сложный перелом лодыжки и пропустит турнир. Его место в составе займёт Миккель MistR Томсен, с декабря 2020 года выступающий за академию Astralis.

Состав Astralis на Road to Rio 2022: European RMR A:

Лукас gla1ve Россандэр;

Андреас Xyp9x Хойслет;

Бенджамин blameF Бремер;

Асгер Farlig Йенсен;

Миккель MistR Томсен.

RMR-турнир к мэйджору по Counter-Strike: Global Offensive пройдёт с 4 по 9 октября на Мальте. Из 32 участвующих европейских команд 16 получат право выступить на чемпионате мира в Бразилии.