Astralis выступит на RMR к мэйджору по CS:GO с заменой — k0nfig сломал лодыжку
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Датский клуб Astralis сообщил о том, что будет вынужден использовать замену на предстоящем RMR-турнире к чемпионату мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO.
Основной рифлер звёздного коллектива Кристиан k0nfig Винеке получил сложный перелом лодыжки и пропустит турнир. Его место в составе займёт Миккель MistR Томсен, с декабря 2020 года выступающий за академию Astralis.
Состав Astralis на Road to Rio 2022: European RMR A:
- Лукас gla1ve Россандэр;
- Андреас Xyp9x Хойслет;
- Бенджамин blameF Бремер;
- Асгер Farlig Йенсен;
- Миккель MistR Томсен.
RMR-турнир к мэйджору по Counter-Strike: Global Offensive пройдёт с 4 по 9 октября на Мальте. Из 32 участвующих европейских команд 16 получат право выступить на чемпионате мира в Бразилии.
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