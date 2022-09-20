Популярные стримеры с Twitch готовят забастовку из-за трансляций азартных игр

На Twitch грядёт очередной скандал — недавно выяснилось, что популярный стример Slicker занял кучу денег у коллег и родственников, а затем тратил их в казино во время прямых трансляций. При этом ведущий рассказывал друзьям, что у него большие денежные проблемы, до тех пор, пока его общий долг не достиг внушительных $ 100 тыс.

Как только о ситуации узнала общественность, многие популярные стримеры площадки вроде Pokimane и Mizkif призвали Twitch ужесточить правила трансляций азартных игр. Они считают, что стримы казино «подсаживают» людей на аналогичную трату денег, а не наоборот. Если площадка не прислушается к ведущим, то в конце 2022 года они планируют провести настоящую забастовку, позвав на неё десятки популярных создателей контента.

Сама Twitch тем временем никак не комментирует инцидент и, скорее всего, вовсе не против трансляций казино на своём сайте. Тем более что категория «Слоты» с недавних пор входит в десятку самых популярных категорий площадки.