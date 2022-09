В PS Plus добавили 14 новых игр

Сегодня Sony пополнила каталог для подписчиков PS Plus Extra и Deluxe. Начиная с сегодняшнего дня в новом PS Plus станет на 14 игр больше.

Какими играми пополнились PS Plus Extra и Deluxe?

PS Plus Extra

Deathloop (PS5)

Assassin's Creed Origins (PS4)

Watch Dogs 2 (PS4)

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4)

Spiritfarer: Farewell Edition (PS4)

Chicory: A Colorful Tale (PS4)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 (PS5, PS4)

Alex Kidd in Miracle World DX (PS5, PS4)

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (PS4)

Rayman Legends (PS4)

Scott Pilgrim vs. The World: The Game (PS4)

PS Plus Deluxe

Syphon Filter 2 (PS1)

Toy Story 3 (PSP)

Kingdom of Paradise (PSP)

А ещё в странах, где есть PS Plus Premium, стали доступны The Sly Collection, Sly Cooper: Thieves in Time и Bentley’s Hackpack с PS3 через облачный стриминг.

Не забываем и про PS Plus Essential. До 3 октября можно добавить в свою библиотеку Need for Speed Heat, Toem и Granblue Fantasy: Versus.