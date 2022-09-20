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eSIM у iPhone 14 не работала в России. Ситуацию оперативно исправляют

eSIM у iPhone 14 не работала в России. Ситуацию оперативно исправляют
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В Россию потихоньку начинают приходить новенькие iPhone 14 из США. Именно американские версии смартфонов поставляются лишь с eSIM — то есть без физической SIM-карты.

Как сообщает издание «Код Дурова», первые российские покупатели пожаловались на то, что отечественные eSIM от «Мегафона», «Билайна» и Tele2 нельзя добавить в новые смартфоны iPhone 14. Однако через некоторое время представители компаний заявили, что их чипы теперь полностью поддерживают американские «Айфоны». На момент публикации заметки лишь eSIM от МТС до сих пор не запускается на iPhone 14.

Вполне возможно, и этот оператор совсем скоро начнёт полностью поддерживать новомодную технологию. Таким образом, россияне смогут пользоваться новыми американскими смартфонами от Apple в России без каких-либо проблем.

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