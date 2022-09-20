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Apple повысит цены в магазине App Store в Европе и Азии

Apple повысит цены в магазине App Store в Европе и Азии
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Apple объявила, что уже с 5 октября повысит цены в своём магазине App Store. Повышение затронет как покупки самих приложений, так и транзакции внутри них. При этом комиссия для разработчиков останется прежней.

Изменения цен коснутся всех государств, в которых используется евро. Кроме того, стоимость также повысится в Швеции, Южной Корее, Чили, Египте, Малайзии, Пакистане, Вьетнаме и Японии. Если раньше базовая цена приложений составляла 0,99 евро, то с 5 октября она поднимется на 20% — до 1,19 евро.

Это уже не первая корректировка цен для Apple. В 2021 году компания снизила стоимость приложений в App Store с 1,09 до 0,99 евро из-за курса доллара. Однако в 2022 году европейский курс валют впервые за много лет сравнялся с американским.

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