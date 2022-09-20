Рекомендации YouTube игнорируют вкусы пользователей

Издание The Verge обратило внимание на исследование команды Mozilla, которое коснулось алгоритмов YouTube. Удалось выяснить, что, даже если пользователям не интересны какие-либо видео, они всё равно будут попадаться им в рекомендациях.

Используя данные о рекомендациях к видео от более чем 20 тыс. пользователей YouTube, исследователи Mozilla обнаружили, что такие кнопки, как «Не нравится», «Не интересует», «Прекратить рекомендовать канал» и другие в значительной степени неэффективны. Исследователи считают, что площадка должна уважать отзывы людей и их предпочтения.

YouTube должен уважать отзывы пользователей, рассматривая их как значимые сигналы о том, как люди хотят проводить время на платформе.

Забавно, но представитель YouTube Елена Эрнандес раскритиковала Mozilla, поскольку считает, что команда не поняла, как на самом деле работают алгоритмы.

Мы приветствуем академические исследования на нашей платформе, поэтому недавно мы расширили доступ к API с помощью нашей программы YouTube Researcher. Отчёт Mozilla не учитывает, как на самом деле работают наши системы.

Эрнандес считает, что кнопки «Не нравится», «Не интересует» и им подобные должны отсеивать контент от некоторых авторов, но не исключать его полностью.