Обращение Rockstar про слив GTA 6 собрало 1 млн лайков всего за 24 часа

19 сентября, спустя сутки после крупной утечки GTA 6, студия Rockstar Games публично прокомментировала её. Разработчики заявили, что крайне разочарованы тем, как именно геймеры познакомились с новинкой: вместо эпичного трейлера игроки увидели прототипы механик и двух главных героев.
Фанатское сообщество очень сердечно приняло обращение Rockstar — менее чем за сутки запись собрала более 1 млн лайков в «Твиттере». Большинство комментариев содержат лишь слова поддержки от пользователей, поэтому подобную реакцию на очень болезненную ситуацию очень и очень приятно видеть.
Помимо обращения к игрокам, Rockstar также обновила сборки практически всех своих игр в Steam: от GTA 4 до Red Dead Redemption 2. Таким образом компания обезопасила себя от потенциального вмешательства в исходный код продуктов.
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