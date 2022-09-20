Скоро Apple исправит надоедливый баг iOS 16 со вставкой
Поделиться
С выходом iOS 16 появилась новая функция конфиденциальности, которая требует, чтобы приложения получали разрешение пользователя перед доступом к буферу обмена iPhone для вставки текста из других приложений, но некоторые пользователи столкнулись с проблемой, из-за которой уведомление вылезало слишком часто.
По информации издания The Wall Street Journal, Apple пообещала устранить эту проблему в обновлении программного обеспечения, которое будет выпущено на следующей неделе.
Отмечается, что обновление ПО также устранит проблему с зависанием некоторых моделей iPhone 14 Pro после передачи данных с другого iPhone.
Ещё стало известно, что системный апдейт устранит катастрофические проблемы с камерой на iPhone 14 Pro Max.
Комментарии
- 20 сентября 2022
-
15:15
-
15:06
-
14:49
-
14:45
-
14:25
-
14:10
-
14:01
-
13:33
-
13:30
-
13:02
-
12:57
-
12:33
-
12:27
-
11:33
-
10:52
-
10:22
-
09:48
-
09:23
- 19 сентября 2022
-
23:49
-
20:25
-
20:02
-
19:34
-
18:55
-
18:55
-
18:33
-
18:01
-
17:34
-
17:13
-
16:45
-
16:20
-
16:19
-
15:57
-
15:48
-
15:36
-
15:14
Партнерский контент