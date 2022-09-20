Скоро Apple исправит надоедливый баг iOS 16 со вставкой

С выходом iOS 16 появилась новая функция конфиденциальности, которая требует, чтобы приложения получали разрешение пользователя перед доступом к буферу обмена iPhone для вставки текста из других приложений, но некоторые пользователи столкнулись с проблемой, из-за которой уведомление вылезало слишком часто.

По информации издания The Wall Street Journal, Apple пообещала устранить эту проблему в обновлении программного обеспечения, которое будет выпущено на следующей неделе.

Отмечается, что обновление ПО также устранит проблему с зависанием некоторых моделей iPhone 14 Pro после передачи данных с другого iPhone.

Ещё стало известно, что системный апдейт устранит катастрофические проблемы с камерой на iPhone 14 Pro Max.