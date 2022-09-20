В Steam нашли ещё одно подтверждение релиза эксклюзива PlayStation

В базе данных Steam есть страница безымянной игры под названием Steel PC. Проект уже привлекал к себе внимание, поскольку в Сети думают, что эта страница принадлежит Sackboy: А Big Adventure — нынешнему эксклюзиву PS5.

Похоже, игру действительно выпустят для ПК. На странице обнаружили иконку проекта, что может говорить о релизе на ПК, к тому же проект утекал ещё в 2021 году в GeForce NOW. Ещё на страницу недавно добавили список поддерживаемых языков. Среди них английский, арабский, японский, русский и другие.

Официально Sackboy: А Big Adventure для ПК анонсирована не была. Sony может сделать анонс в блоге или на какой-нибудь презентации.

Sackboy: А Big Adventure вышла для PS4 и PS5 в ноябре 2020 года.