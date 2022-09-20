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Новый инсайдер, сливший Assassin's Creed, оказался нарушающим эмбарго блогером

Новый инсайдер, сливший Assassin's Creed, оказался нарушающим эмбарго блогером
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Популярный австралийский блогер Дэн Аллен оказался в центре скандала. Выяснилось, что именно он скрывался под ником TheRealInsider в «Твиттере» и рассказывал об ещё не анонсированных играх задолго до анонса. Например, он впервые сообщил об Assassin's Creed Mirage. Свои инсайды он получал от разработчиков, которые присылали ему конфиденциальную информацию под строгим запретом её распространять.

Интересно, что поймали блогера из-за его же ошибки: под вопросом одного из фанатов он случайно ответил со своего основного профиля, а не с помощью учётной записи TheRealInsider. Сперва Аллен отрицал все обвинения, однако сегодня он выпустил пост с извинениями как перед игроками, так и перед издательствами. Последние прямо сейчас могут подать на него в суд, однако на момент публикации заметки серьёзных мер по отношению к нему предпринято не было.

Сразу после признания блогер удалил аккаунт TheRealInsider, а также свой основной профиль из «Твиттера».

Бывшая учётная запись Аллена

Бывшая учётная запись Аллена

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