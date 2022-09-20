Team Unique распустила состав по Dota 2 через два месяца после подписания
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Российский клуб Team Unique принял решение попрощаться с составом по дисциплине Dota 2 после неудачного выступления на квалификации к The International 2022.
Организация поблагодарила игроков за проделанную работу, а также пожелала ребятам «найти свой новый дом и достичь тех высот, которые они сами себе пожелают». Состав Unique продолжит выступление на турнирах под прежним тегом No Sorry.
Состав No Sorry по Dota 2:
- Кыялбек dream Тайиров;
- Виталий Mannik Брезгин;
- Александр Cloud Захаров;
- Глеб y0nd Важнов;
- Владислав BLACKARXANGEL Иващенко.
Unique подписала микс No Sorry в июле этого года. Команда дважды заняла четвёртое место на онлайн-турнире Dota 2 Champions League, а на отборочных к TI11 провела лишь одну встречу, вылетев после первого раунда нижней сетки.
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