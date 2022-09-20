У «Сияния» почти появилось ещё одно продолжение

Режиссёр фильма «Доктор Сон» — продолжения «Сияния» — Майк Флэнеган рассказал, что Warner Bros. планировала выпустить ещё один сиквел культовой картины. Однако планам не суждено было сбыться из-за того, что работа постановщика провалилась в прокате. При производственном бюджете в $ 45 млн фильм собрал всего лишь $ 72 млн — и это при том, что зрителям картина в целом понравилась.

Мы были так близки. Я всегда буду сожалеть, что этого не произошло. Всё дело в кассовых сборах «Доктора Сна». Warner Bros. в итоге отказалась от продолжения.

Судя по всему, у Флэнегана уже были идеи по продолжению, которые он хотел бы воплотить. Однако кассовые сборы слишком сильно подвели постановщика, поэтому продолжения истории мир так и не увидит.