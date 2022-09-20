Новые видеокарты AMD поступят в продажу 3 ноября
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AMD буквально за пару часов до большой презентации NVIDIA с показом видеокарт линейки RTX 4000 объявила, что выпустит свои новые GPU на базе RDNA 3 уже 3 ноября.
Присоединяйтесь к нам 3 ноября, когда мы запустим RDNA 3! Больше деталей последует вскоре.
Видеокарты на базе новой архитектуры выполнены по 5-нанометровому техпроцессу за авторством ESMC. За счёт сокращения техпроцесса GPU станут куда энергоэффективнее (производительность на ватт улучшится на 50%). Большими подробностями компания пока не делилась.
Фанаты надеются, что новые видеокарты AMD наконец смогут показывать достойные результаты с использованием трассировки лучей — к сожалению, в этом NVIDIA безоговорочно обходит своего красного конкурента.
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