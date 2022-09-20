В оригинальную Portal добавят трассировку лучей и DLSS 3.0

На презентации новой линейки видеокарт NVIDIA представила улучшенную версию культовой головоломки Portal. Проект от Valve обзаведётся поддержкой рейтрейсинга и технологией улучшения изображения DLSS 3. Игра 2007 года сразу же засияет новыми, более реалистичными красками.

Обновление с поддержкой трассировки лучей будет полностью бесплатным для всех обладателей Portal и выйдет уже в ноябре. Остальными деталями, включая системные требования, авторы поделятся ближе к релизу.

К сожалению, NVIDIA обновит лишь первую часть — судя по всему, дело в том, что первая часть очень короткая, поэтому обновить её не составило большого труда для разработчиков. Видимо, вторую часть улучшать в ближайшее время не планируют.