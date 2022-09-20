Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

RTX 4080 и RTX 4090: дата выхода и цены

Анонсированы видеокарты RTX 4080 и RTX 4090
Комментарии

NVIDIA представила первые видеокарты третьего поколения RTX — RTX 4000 на архитектуре ADA. Всего показали три GPU:

RTX 4090RTX 4080 (16 ГБ)RTX 4080 (12 ГБ)
Дата выхода12 октябряноябрьноябрь
Примерная цена в рублях99 999 рублей74 999 рублей55 999 рублей
Цена в долларах$ 1599$ 1199$ 899
CUDA-ядра16 38497287680
Максимальная частота ядра2,52 ГГц2,51 ГГц2,61 ГГц
Память24 ГБ (GDDR6X)16 ГБ (GDDR6X)12 ГБ (GDDR6X)
Терафлопсы82,6 TFLOPS??
Потребление450 ватт320 ватт285 ватт

RTX 4090, по заявлениям NVIDIA, в два-четыре раза быстрее RTX 3090 Ti, а RTX 4080 — в два-четыре раза быстрее RTX 3080 Ti. Вместе с этим DLSS 3.0, похоже, станет эксклюзивом нового поколения — он даёт прирост до четырёх раз. Пример показывали на Cyberpunk 2077 и Microsoft Flight Simulator.

Новость по теме
NVIDIA анонсировала DLSS 3.0. Игры работают в четыре раза лучше
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022