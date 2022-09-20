Анонсированы видеокарты RTX 4080 и RTX 4090
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NVIDIA представила первые видеокарты третьего поколения RTX — RTX 4000 на архитектуре ADA. Всего показали три GPU:
|RTX 4090
|RTX 4080 (16 ГБ)
|RTX 4080 (12 ГБ)
|Дата выхода
|12 октября
|ноябрь
|ноябрь
|Примерная цена в рублях
|99 999 рублей
|74 999 рублей
|55 999 рублей
|Цена в долларах
|$ 1599
|$ 1199
|$ 899
|CUDA-ядра
|16 384
|9728
|7680
|Максимальная частота ядра
|2,52 ГГц
|2,51 ГГц
|2,61 ГГц
|Память
|24 ГБ (GDDR6X)
|16 ГБ (GDDR6X)
|12 ГБ (GDDR6X)
|Терафлопсы
|82,6 TFLOPS
|?
|?
|Потребление
|450 ватт
|320 ватт
|285 ватт
RTX 4090, по заявлениям NVIDIA, в два-четыре раза быстрее RTX 3090 Ti, а RTX 4080 — в два-четыре раза быстрее RTX 3080 Ti. Вместе с этим DLSS 3.0, похоже, станет эксклюзивом нового поколения — он даёт прирост до четырёх раз. Пример показывали на Cyberpunk 2077 и Microsoft Flight Simulator.
Новость по темеNVIDIA анонсировала DLSS 3.0. Игры работают в четыре раза лучше
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