Анонсированы видеокарты RTX 4080 и RTX 4090

NVIDIA представила первые видеокарты третьего поколения RTX — RTX 4000 на архитектуре ADA. Всего показали три GPU:

RTX 4090 RTX 4080 (16 ГБ) RTX 4080 (12 ГБ) Дата выхода 12 октября ноябрь ноябрь Примерная цена в рублях 99 999 рублей 74 999 рублей 55 999 рублей Цена в долларах $ 1599 $ 1199 $ 899 CUDA-ядра 16 384 9728 7680 Максимальная частота ядра 2,52 ГГц 2,51 ГГц 2,61 ГГц Память 24 ГБ (GDDR6X) 16 ГБ (GDDR6X) 12 ГБ (GDDR6X) Терафлопсы 82,6 TFLOPS ? ? Потребление 450 ватт 320 ватт 285 ватт

RTX 4090, по заявлениям NVIDIA, в два-четыре раза быстрее RTX 3090 Ti, а RTX 4080 — в два-четыре раза быстрее RTX 3080 Ti. Вместе с этим DLSS 3.0, похоже, станет эксклюзивом нового поколения — он даёт прирост до четырёх раз. Пример показывали на Cyberpunk 2077 и Microsoft Flight Simulator.