Netflix выпустил тизер Sonic Prime — мультсериала про Соника

Netflix показала первый тизер мультсериала про Соника под названием Sonic Prime. Помимо синего ёжика, в небольшом ролике можно увидеть его соперника Шэдоу, злодея Доктора Эггмана и союзника — кота по кличке Биг.

События Sonic Prime расскажут про последствия очередной ожесточённой битвы Соника и Доктора Эггмана, которая приводит к катастрофическим мировым последствиям. Теперь ёжику необходимо отправиться в другие вселенные для того, чтобы спасти свою собственную.

Созданием мультсериала занимаются WildBrain Studios, Man Of Action и сама SEGA. Премьера мультсериала состоится зимой 2023 года, первый сезон будет состоять из 24 эпизодов. По традиции Netflix, все серии будут доступны в день выхода шоу.