ESL анонсировала два турнира серии Intel Extreme Masters по CS:GO в 2023 году

Турнирный оператор ESL официально сообщил о проведении двух крупных чемпионатов Intel Extreme Masters по Counter-Strike: Global Offensive. Они пройдут в 2023 году в Польше и Германии.

IEM Katowice 2023 пройдёт с 31 января по 12 февраля, финальные игры примет стадион «Сподек Арена». В свою очередь, матчи IEM Cologne 2023 состоятся с 25 июля по 6 августа на «Ланксесс-Арена». Призовой фонд каждого чемпионата составит $ 1 млн.

Участие в Intel Extreme Masters в Катовице примут FaZe Clan, лучшие коллективы по мировому рейтингу и призёры региональных соревнований от ESL.

Intel Extreme Masters считается одной из самых престижных серий по Counter-Strike, которая проводится с 2007 года. На последних IEM в Катовице и Кёльне победу одержала европейская команда FaZe Clan, турниры состоялись в феврале и июле этого года.