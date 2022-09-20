Цены на RTX 4090 и RTX 4080 в Европе сильно выросли на фоне RTX 3090 и RTX 3080
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NVIDIA только представила RTX 4090 и RTX 4080 — с ценами и датой выхода. Если в США стоимость карточек стала достаточно приятной, то в Европе она оказалась намного выше. Ситуация напоминает недавний анонс iPhone 14.
|Видеокарта
|Цена в США
|Цена в Европе
|RTX 4080 (16 ГБ)
|$ 1199
|€ 1499
|RTX 4080 (12 ГБ)
|$ 899
|€ 1099
|RTX 3080 (старт продаж)
|$ 699
|€ 699
С начала года евро заметно подешевел к доллару и иногда даже продавался дешевле американской валюты. Эта одна из причин роста цен в Европе — вдобавок не стоит забывать, что американцы указывают цены без учёта налогов, тогда как в Европе они уже указаны с их учётом.
При этом компании на своих презентациях максимально игнорируют повышение цен: они говорят лишь о ценах в США, которые в большинстве своём остались прежними, а остальные регионы уже оказываются перед фактом после указания стоимости на региональных сайтах.
Новость по темеАнонсированы видеокарты RTX 4080 и RTX 4090
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