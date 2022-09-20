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Цены на RTX 4090 и RTX 4080 в Европе сильно выросли на фоне RTX 3090 и RTX 3080

Цены на RTX 4090 и RTX 4080 в Европе сильно выросли на фоне RTX 3090 и RTX 3080
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NVIDIA только представила RTX 4090 и RTX 4080 — с ценами и датой выхода. Если в США стоимость карточек стала достаточно приятной, то в Европе она оказалась намного выше. Ситуация напоминает недавний анонс iPhone 14.

ВидеокартаЦена в СШАЦена в Европе
RTX 4080 (16 ГБ)$ 1199€ 1499
RTX 4080 (12 ГБ)$ 899€ 1099
RTX 3080 (старт продаж)$ 699€ 699

С начала года евро заметно подешевел к доллару и иногда даже продавался дешевле американской валюты. Эта одна из причин роста цен в Европе — вдобавок не стоит забывать, что американцы указывают цены без учёта налогов, тогда как в Европе они уже указаны с их учётом.

При этом компании на своих презентациях максимально игнорируют повышение цен: они говорят лишь о ценах в США, которые в большинстве своём остались прежними, а остальные регионы уже оказываются перед фактом после указания стоимости на региональных сайтах.

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