Цены на RTX 4090 и RTX 4080 в Европе сильно выросли на фоне RTX 3090 и RTX 3080

NVIDIA только представила RTX 4090 и RTX 4080 — с ценами и датой выхода. Если в США стоимость карточек стала достаточно приятной, то в Европе она оказалась намного выше. Ситуация напоминает недавний анонс iPhone 14.

Видеокарта Цена в США Цена в Европе RTX 4080 (16 ГБ) $ 1199 € 1499 RTX 4080 (12 ГБ) $ 899 € 1099 RTX 3080 (старт продаж) $ 699 € 699

С начала года евро заметно подешевел к доллару и иногда даже продавался дешевле американской валюты. Эта одна из причин роста цен в Европе — вдобавок не стоит забывать, что американцы указывают цены без учёта налогов, тогда как в Европе они уже указаны с их учётом.

При этом компании на своих презентациях максимально игнорируют повышение цен: они говорят лишь о ценах в США, которые в большинстве своём остались прежними, а остальные регионы уже оказываются перед фактом после указания стоимости на региональных сайтах.