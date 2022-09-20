Утечка Assassin's Creed Syndicate привела к отказу от классического геймплея

Ubisoft решила масштабно изменить вектор развития Assassin's Creed после утечки ранних кадров AC Syndicate. Об этом рассказал бывший геймдизайнер компании Станислав Костюк.

Оказывается, негативная реакция игроков на первые кадры «Синдиката» на фоне колоссальных проблем Assassin's Creed Unity привела к тому, что Ubisoft захотела увести серию как можно дальше от классического геймплея.

Фактически именно эта утечка вызвала «раскол» среди фанатов AC из-за резкой смены серии. Всё потому, что кто-то захотел пару секунд славы и сайт был готов дать это за клики. Поэтому да, утечки могут быть очень важными.

По словам Костюка, утечка AC Syndicate также сильно демотивировала команду разработчиков.

Так AC Syndicate выглядела во время утечки

Впрочем, тут возникают вопросы. Насколько мы можем судить (и это подтверждают слова репортёра Джейсона Шрайера), вокруг утечки AC Syndicate не было никакого негатива — уж точно не касательно того, как игра выглядит или чему она посвящена.

Вот что сказал Джейсон Шрайер:

Утечку «Синдиката» на самом деле встретили довольно хорошо на фоне негатива вокруг Assassin's Creed Unity, которую выпустили недоделанной.

Репортёр даже вернулся к оригинальному материалу на Kotaku, где почитал комментарии — в среднем они выглядели примерно так: «ужасная Unity» и «ого, Syndicate звучит очень круто».

Станислав Костюк поднял тему на фоне утечки кадров GTA 6, решив отметить, как подобные ситуации могут сказаться на будущем компании и серии. Впрочем, похоже, пример оказался не совсем удачным.