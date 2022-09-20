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Аудитория «Дома дракона» превысила рекордные 29 млн человек

Аудитория «Дома дракона» превысила рекордные 29 млн человек
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Аудитория «Дома дракона», приквела «Игры престолов», продолжает увеличиваться. По данным аналитической компании Nielsen, пятый эпизод посмотрели на 3% больше зрителей, чем четвёртый. Точных цифр здесь нет, однако только на телеканале HBO за новым эпизодом следили 2,576 млн зрителей.

Что касается общей аудитории сериала, то она достигла невероятных 29 млн человек. Отличный результат для HBO, которая наверняка довольна рекордными показателями своей кабельной сети.

Тем временем события сериала уже перевалили за экватор первого сезона: в шестом эпизоде произойдёт резкий временной скачок, из-за чего каст шоу претерпит довольно серьёзные изменения. О том, что случилось в предыдущей серии, мы рассказали в отдельном материале.

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