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Марго Робби была подавлена излишним вниманием на съёмках «Барби»

Марго Робби была подавлена излишним вниманием на съёмках «Барби»
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Недавно Марго Робби посетила шоу Джимми Фэллона и рассказала о своих впечатлениях от съёмок в фильме «Барби». По словам актрисы, она чувствовала себя подавленно от лишнего внимания СМИ.

Во время съёмок в сети появлялось множество фото с Марго Робби и Райаном Гослингом. Как отметила Робби, она была огорчена, поскольку ей не нравится такое излишнее внимание, как и Райану Гослингу. Актёры были не в восторге.

Подробностей о ленте нет, однако ранее появлялись слухи, что в сюжете будут фигурировать мета-элементы. Об этом может говорить и появление нескольких версий Барби и Кенов. Вместе с Марго Робби также сыграют Райан Гослинг, Симу Лю, Шути Гатва, Исса Рэй и Хари Неф.

«Барби» выйдет только в кинотеатрах 21 июля 2023 года

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