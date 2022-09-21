Вышли первые три серии «Андора»

Сегодня на сервисе Disney+ состоялась премьера первых трёх серий сериала «Андор». Всего в первом сезоне будет 12 эпизодов, последний из них выйдет 23 ноября. К сожалению, в России Disney+ не работает.

Когда выйдут остальные эпизоды?

4-я серия — 28 сентября

5-я серия — 5 октября

6-я серия — 12 октября

7-я серия — 19 октября

8-я серия — 26 октября

9-я серия — 2 ноября

10-я серия — 9 ноября

11-я серия — 16 ноября

12-я серия — 23 ноября

«Андор» — шоу во вселенной «Звёздных войн», которое разворачивается за пять лет до событий фильма «Изгой-Один». Сериал расскажет историю Кассиана Андора и покажет формирование Повстанцев под другим углом. Шоураннер сериала Тони Гилрой пообещал показать более приземлённый вариант знакомой всем вселенной.

Съёмки второго сезона «Андора» стартуют в ноябре.