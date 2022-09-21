Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышли первые три серии «Андора»

Вышли первые три серии «Андора»
Комментарии

Сегодня на сервисе Disney+ состоялась премьера первых трёх серий сериала «Андор». Всего в первом сезоне будет 12 эпизодов, последний из них выйдет 23 ноября. К сожалению, в России Disney+ не работает.

Когда выйдут остальные эпизоды?

  • 4-я серия — 28 сентября
  • 5-я серия — 5 октября
  • 6-я серия — 12 октября
  • 7-я серия — 19 октября
  • 8-я серия — 26 октября
  • 9-я серия — 2 ноября
  • 10-я серия — 9 ноября
  • 11-я серия — 16 ноября
  • 12-я серия — 23 ноября

«Андор» — шоу во вселенной «Звёздных войн», которое разворачивается за пять лет до событий фильма «Изгой-Один». Сериал расскажет историю Кассиана Андора и покажет формирование Повстанцев под другим углом. Шоураннер сериала Тони Гилрой пообещал показать более приземлённый вариант знакомой всем вселенной.

Съёмки второго сезона «Андора» стартуют в ноябре.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022