Вышли первые три серии «Андора»
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Сегодня на сервисе Disney+ состоялась премьера первых трёх серий сериала «Андор». Всего в первом сезоне будет 12 эпизодов, последний из них выйдет 23 ноября. К сожалению, в России Disney+ не работает.
Когда выйдут остальные эпизоды?
- 4-я серия — 28 сентября
- 5-я серия — 5 октября
- 6-я серия — 12 октября
- 7-я серия — 19 октября
- 8-я серия — 26 октября
- 9-я серия — 2 ноября
- 10-я серия — 9 ноября
- 11-я серия — 16 ноября
- 12-я серия — 23 ноября
«Андор» — шоу во вселенной «Звёздных войн», которое разворачивается за пять лет до событий фильма «Изгой-Один». Сериал расскажет историю Кассиана Андора и покажет формирование Повстанцев под другим углом. Шоураннер сериала Тони Гилрой пообещал показать более приземлённый вариант знакомой всем вселенной.
Съёмки второго сезона «Андора» стартуют в ноябре.
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