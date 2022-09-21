Норман Ридус из «Ходячих мертвецов» и Death Stranding получит звезду на «Аллее славы»

Норман Ридус обзаведётся собственной именной звездой на голливудской «Аллее славы». Она будет соседствовать со звездой Джорджа Ромеро — автора «Ночи живых мертвецов».

Норман Ридус больше всего известен по роли Дэрила Диксона в сериале «Ходячие мертвецы» и Мёрфи МакМануса в фильме «Святые из Бундока». Геймерам он знаком по роли Сэма Бриджеса в Death Stranding. Прямо сейчас актёр снимается в сиквеле игры Хидео Кодзимы, однако сам геймдизайнер о разработке до сих пор не объявлял.

Голливудская «Аллея славы» расположена в Лос-Анджелесе, США, и служит постоянным и общественным памятником достижений в индустрии развлечений. На «Аллее славы» представлены более 2000 имён актёров, музыкантов, продюсеров, вымышленных и реальных персонажей, и многих других за их вклад в индустрию развлечения и искусства.