Разработчики показали ранние билды своих игр — так они поддерживают команду GTA 6

После слива GTA 6 многие разработчики поддержали Rockstar и отметили, что в этой ситуации главное не отчаиваться и продолжать заниматься своей работой.

Многие пользователи стали критиковать разработчиков, а пользователь под ником Design4Mind317 отметил, что в разработке игр все в первую очередь занимаются графикой, и если она на момент слива выглядит не очень проработанной, значит, так будет и на релизе.

Большинство разработчиков выступили против этого утверждения и показали, как выглядели их игры на ранних стадиях разработки. Примечательно, что в начале проекты выглядели очень сыро, однако на релизе преображались. К примеру, подобную публикацию сделали авторы Cult of the Lamb, Control, Immortality и многие другие.

Ранний билд Control

Ранний билд Cult of the Lamb

А вот ранний билд Splatoon, который прототипировали с тофу

Ранний билд Destiny против полноценной версии Destiny: Rise of Iron

Вдогонку и геймплей из раннего билда ремейка Dead Space. К релизу игра наверняка будет выглядеть достойно

Ранний билд Uncharted 4. Вы знаете, что финальная версия игры выглядит потрясающе