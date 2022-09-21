Разработчики показали ранние билды своих игр — так они поддерживают команду GTA 6
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После слива GTA 6 многие разработчики поддержали Rockstar и отметили, что в этой ситуации главное не отчаиваться и продолжать заниматься своей работой.
Многие пользователи стали критиковать разработчиков, а пользователь под ником Design4Mind317 отметил, что в разработке игр все в первую очередь занимаются графикой, и если она на момент слива выглядит не очень проработанной, значит, так будет и на релизе.
Большинство разработчиков выступили против этого утверждения и показали, как выглядели их игры на ранних стадиях разработки. Примечательно, что в начале проекты выглядели очень сыро, однако на релизе преображались. К примеру, подобную публикацию сделали авторы Cult of the Lamb, Control, Immortality и многие другие.
Ранний билд Control
Ранний билд Cult of the Lamb
А вот ранний билд Splatoon, который прототипировали с тофу
Ранний билд Destiny против полноценной версии Destiny: Rise of Iron
Вдогонку и геймплей из раннего билда ремейка Dead Space. К релизу игра наверняка будет выглядеть достойно
Ранний билд Uncharted 4. Вы знаете, что финальная версия игры выглядит потрясающе
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