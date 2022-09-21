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Сливший Assassin's Creed инсайдер извинился, но ему почти никто не верит

Пойманный за руку инсайдер извинился. Ему почти никто не верит
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Блогер Дэн Аллен с канала Dan Allen Gaming выпустил ролик, где извинился за произошедшее. Напомним, он создал аккаунт инсайдера, где сливал различные новости — больше всего известности учётная запись получила после публикации данных про новые Assassin's Creed.

В ролике Дэн рассказал, что стыдится произошедшего — это стоило ему отношений в индустрии и многого другого. Также он рассказал, что некоторые «сливы» были «догадками» (трейлер God of War: Ragnarok на State of Play) и «враньём» (Silent Hill и ремейк Metal Gear Solid).

А информацию по Assassin's Creed он получил благодаря тому, что побывал на закрытом показе игр для прессы, где подписал соглашение о неразглашении — и в итоге нарушил его.

Однако зрители не поверили в искренность извинений Дэна, отметив, что он ему жалко исключительно по причине поимки — в ином случае блогер бы продолжал свою деятельность без задней мысли. Некоторые, впрочем, поддерживают его, отмечая, что все заслуживают второй шанс.

Сейчас у ролика больше половины «дизлайков» при 10 тыс. просмотров.

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