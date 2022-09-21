Специалисты из Японии помогают Ubisoft делать Assassin's Creed Red
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По информации издания Axios, Ubisoft Quebec ответственно подходит к разработке Assassin's Creed Red, действие которой развернётся в феодальной Японии.
Команда привлекла к разработке консультантов из Ubisoft Japan, чтобы лучше передать дух и сохранить аутентичность того времени, сообщили Axios два источника Ubisoft, знакомые с разработкой игры.
Неясно, в какой степени консультанты Ubisoft — внутренние или внешние — смогут повлиять на игру.
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Примечательно, что некоторые известные западные игры, основанные на культуре Восточной Азии, в последние годы подвергались критике за так называемый «культурный туризм». Видимо, Ubisoft хочет этого избежать и поэтому консультируется со специалистами.
Дата релиза Assassin's Creed Red неизвестна.
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