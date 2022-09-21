Россияне продолжают массово скупать смартфоны из Китая

В августе объём экспорта смартфонов и телефонов из Китая впервые с января превысил показатель прошлого года. За прошлый месяц в Россию было ввезено почти в пять раз больше смартфонов, чем в марте. Об этом сообщают журналисты РБК, ознакомившиеся с данными китайской таможни.
Так, в августе объём экспорта телефонов и смартфонов из Китая в Россию вырос на 5,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг $ 421 млн (около 25,4 млрд рублей). По сравнению с июлем показатель вырос на 35%, но он всё равно ниже рекордного значения января этого года ($ 657,6 млн).
В июле эксперты связывали всплеск поставок китайских смартфонов с «относительной стабилизацией рынка», а также с увеличением поставок перед сезоном высоких продаж, который начинается во второй половине августа. Кроме того, это связывают с уходом Apple и Samsung, продукция которых многие годы находилась в топах продаж.
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