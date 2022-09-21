Первые тесты видеокарт RTX 4090 и RTX 4080

Вчера на конференции GTC 2022 компания NVIDIA анонсировала три видеокарты из новой линейки RTX 40. Были представлены модели RTX 4090, RTX 4080 на 16 ГБ и RTX 4080 на 12 ГБ.

Следом появились технические характеристики устройств, полноценные тесты видеоигр и сравнения с прошлыми видеокартами. Устройства RTX 40 сравнили с RTX 3090 Ti. Само собой, новинки опережают предшественницу, а самой мощной из них стала RTX 4090.

Правда, не везде прирост наблюдается аж в два или четыре раза. К примеру, в Microsoft Flight Simulator или Assassin's Creed Valhalla он в разы меньше. А вот на играх «следующего поколения», конечно, результаты куда лучше. Так, Portal с трассировкой лучей на RTX 3090 почти в три раза медленнее, чем на RTX 4090.

RTX 4090 поступит в продажу 12 октября, а две модели RTX 4080 можно будет купить с ноября.