iPhone 14 легче чинить, чем другие iPhone

Как выяснилось, Apple изменила у новеньких iPhone 14 внутреннюю архитектуру. Она была обновлена, чтобы смартфон можно было легче ремонтировать.

Устройство вскрыла американская компания iFixit. По словам специалистов, снаружи изменения не видны, однако компания проделала большую работу, чтобы упростить процесс ремонта гаджета.

Apple полностью переработала внутреннюю часть iPhone 14, чтобы упростить его ремонт. Этого совсем не видно снаружи, но это большое дело. Это самое значительное изменение внутреннего дизайна iPhone за долгое время.

Кадры внутренностей iPhone 14

iPhone 14 поступили в продажу несколько дней назад. В России устройства появятся в октябре, их будут продавать различные российские ритейлеры.