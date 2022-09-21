Власти Москвы поддержат местные кинотеатры

Власти Москвы поддержали решили выделить местным кинотеатрам финансовую помощь на общую сумму 300 млн рублей. Ключевое условие для предоставления средств — продолжение работы в течение ближайших трёх месяцев. В список уже вошли больше 70 кинотеатров. Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин заявил, что очень важно сохранить мощную кинотеатральную инфраструктуру, именно поэтому было принято решение поддержать как крупные киносети, так и индивидуальные кинотеатры.

Московские кинотеатры — это бизнес, который формировался самостоятельно, без государственной поддержки. В городе удалось создать с нуля мощную инфраструктуру, которую важно сохранить.



Именно поэтому Правительство Москвы приняло решение поддержать столичный кинопоказ. В городские кинотеатры ходят не только за просмотром блокбастеров — здесь проходят ретроспективы, небольшие фестивали, образовательные и просветительские программы.

О планах выделить поддержку столичным кинотеатрам стало известно ещё в июне. Тогда было объявлено, что киносети могут претендовать на грант для компенсации затрат столичных площадок на показ отечественных фильмов. В рамках поддержки столичные кинотеатры могли претендовать на прямые выплаты на компенсацию затрат по лицензионным договорам за использование прав на российские фильмы.

Что касается других регионов, то за поддержку кинотеатров там, судя по всему, будут отвечать лишь местные губернаторы. Кроме Москвы, о поддержке киносетей пока не заявил ни один регион.